'Grand Prix van Abu Dhabi wordt mogelijk afgelast'

Er staan momenteel nog drie Grands Prix op de planning in het huidige Formule 1-seizoen. Dit weekend wordt er gereden in Brazilië en daarna volgen nog de races in Las Vegas en Abu Dhabi. Volgens recente geruchten staat de laatstgenoemde Grand Prix echter onder grote druk.

Volgens de kalender van de Formule 1 wordt het huidige seizoen afgesloten op 26 november op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Het lijkt er echter op dat deze race nu mogelijk onder druk staat, zo meldt het Italiaanse medium Formu1a.Uno. Volgens het medium heeft dit te maken met de huidige onrustige situatie in het Midden-Oosten.

Dit heeft te maken met de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Volgens Formu1a.Uno bekijken de FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media de situatie en hopen ze snel een beslissing te nemen. De Grand Prix van Abu Dhabi zou dan ook onder druk staan, al is het niet zeker dat de race echt van de kalender zal worden gehaald. Dit weekend wordt er in Bahrein wel gereden door het World Endurance Championship, de FIA heeft hier dus besloten om het evenement echt door te laten gaan. Het is dan ook lang niet zeker, of men zich echt zorgen maakt over de Grand Prix.