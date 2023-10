Wat viel op tijdens de kwalificatie in Mexico?

Gisteren werden op het Autodromo Hermanos Rodriguez de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het was een enorm drukke dag waarop heel erg veel gebeurde. Er waren veel verrassingen, maar ook veel teleurstellingen. GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Na een drietal geweldige vrije trainingen werd Alexander Albon genoemd als een outsider voor de pole position. De Thaise Williams-coureur was bezig met een sterk weekend, maar in de kwalificatie viel alles in duigen. Albon vroeg zich af of er iets kapot was, want de auto voelde ineens heel anders dan in de derde vrije training. De teleurstelling was groot en het werd alleen maar erger toen bleek dat hij over de track limits was gegaan aan het einde van Q2. Hierdoor verloor hij zijn plekje in Q3 en mocht hij veel eerder dan gedacht gaan douchen.

Het team van Ferrari werd de grootste verrassing van de kwalificatie in Mexico. Niemand hield echt rekening met de Italiaanse renstal, want in de vrije trainingen konden ze het tempo van Red Bull simpelweg niet bijbenen. In hun eerste run in Q3 reden Charles Leclerc en Carlos Sainz twee geweldige rondjes. Niemand had dit zien aankomen, want Ferrari had geen goede indruk achtergelaten. Toch gingen ze goed en dat was voor hun zelf ook een verrassing. Met verbazing in de ogen keken Leclerc en Sainz elkaar aan. Het stond er toch echt, ze waren de nummers één en twee.

Lando Norris had voorafgaand het raceweekend in Mexico geen vertrouwen in een goed resultaat. Hij zag Red Bull weer als de koploper en voor zichzelf verwachtte hij slechts een bijrol. In de vrije trainingen was hij echter weer snel en dat gaf goede hoop. Maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan de negentiende tijd. Hij had een klein foutje gemaakt en dat zorgde voor veel problemen. Er moet een wonder gaan plaatsvinden om punten te pakken in de race van vandaag.