Formule E cancelt middagsessie na bizarre pitlanebrand

De testdag van de Formule E op het circuit Ricardo Tormo in Valencia kreeg vandaag een bizarre draai. Tussen de ochtendsessie en de middagsessie in brak er brand uit in de pitlane. Het zorgde voor veel vraagtekens en de organisatie heeft nu laten weten het restant van de testdag te cancelen.

Terwijl de mediasessies bezig waren ging het helemaal mis in de pitlane in Valencia. Het circuit werd ontruimd en men vroeg zich af hoe het nu verder moest gaan. De organisatie liet eerder al weten dat er één persoon uit voorzorg naar het ziekenhuis was gebracht en dat er samen met de FIA en de lokale brandweer naar een oorzaak werd gezocht. De FIA heeft geadviseerd om alle activiteiten op de baan voor vandaag af te cancelen. Dat betekent dat Nyck de Vries en zijn collega's niet meer in actie zullen komen vandaag.

Following the incident earlier today, the FIA have advised Formula E and all teams that on-track activities have been cancelled for the rest of the day.



This will allow for the area to return to safe working conditions.



Further updates will be shared in due course.