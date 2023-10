FIA past track limits aan na klachten van coureurs

Het is de oplettende kijker waarschijnlijk al opgevallen, maar de FIA heeft een opvallende wijziging doorgevoerd voorafgaand de Sprint Shootout. Het Circuit of the Americas is op een drietal punten aangepast op het punt van de veelbesproken track limits, de FIA heeft deze keuze gemaakt na klachten van de coureurs.

De track limits in de bochten 9, 12 en 19 zijn verruimd door autosportfederatie FIA. Gisteren speelden de track limits weer een belangrijke rol tijdens de kwalificatie. Meerdere coureurs verloren hun snelle ronde, Max Verstappen liep hierdoor de pole position mis. Hij ging wijd in bocht 19 en die track limit is nu dus verruimd. Dit verklaart ook waarom er tijdens de Sprint Shootout zo weinig overschrijdingen waren.

Volgens de FIA zijn de track limits aangepast om de coureurs meer marge te geven in de desbetreffende drie bochten. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van gesprekken met de teams en coureurs op de vrijdag. Vermoedelijk hebben de coureurs dus hun stem laten horen tijdens de gebruikelijke drivers briefing. Tijdens de Sprint Shootout werden er opvallend weinig tijden verwijderd door de stewards, dit is vermoedelijk een gevolg van de beslissing van de FIA.