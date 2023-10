Red Bull onthult speciale livery voor Amerikaanse Grand Prix

Het team van Red Bull Racing rijdt dit seizoen in alle Grands Prix op Amerikaans grondgebied met een speciale livery. Dat betekent dus ook dat ze dit weekend in Austin rijden met een opvallende kleurstelling. Aan de vooravond van het raceweekend hebben ze een kleurstelling met stars & stripes onthuld.

Red Bull geeft de fans dit seizoen de kans om speciale liveries te ontwerpen voor de races in Miami, Austin en Las Vegas. In Miami reden ze met neonkleuren op de wagen en dit weekend is een kleurstelling met verwijzingen naar de Amerikaanse en Texaanse vlag de winnaar. De stars & stripes van de Amerikaanse vlag zijn te zien aan de zijkant van de auto en op de achtervleugel komt de vlag van Texas terug.