Las Vegas deelt nieuwe beelden van voorbereidingen Grand Prix

Volgende maand staat de Grand Prix van Las Vegas weer op het programma. De coureurs zullen gaan rijden op een gloednieuw circuit dat dwars door het centrum van de gokstad zal gaan. De werkzaamheden zijn in volle gang en de organisatie deelt nieuwe beelden van de baan.

Niet de gehele baan bestaat uit een stratencircuit, een gedeelte is ook permanent. De organisatie moest in de afgelopen maanden dus een aantal bochten, een paddockgebouw, de pitlane en een aantal tribunes uit de grond stampen. Op nieuwe beelden is te zien dat de pitlane en de paddock zou goed als klaar zijn. Ook is te zien dat de hoofdtribune klaar is voor gebruik en dat de eerste paar bochten ook af zijn.