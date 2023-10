Prost verwacht nog veel meer van Verstappen: "Zie hem niet vertrekken"

Max Verstappen heeft dit seizoen de Formule 1 in zijn greep. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur staat vrijwel elk weekend op het podium en hij heeft de wereldtitel dan ook al op zak. Alain Prost is onder de indruk en hij stelt dat de concurrenten van Verstappen pech hebben, want hij verwacht geen vroegtijdig pensioen van de Nederlander.

Verstappen werd vorig weekend wereldkampioen tijdens de sprintrace in Qatar. De Nederlander hoefde slechts een paar puntjes te pakken in de Sprint en aangezien zijn enige overgebleven titelrivaal Sergio Perez uitviel, was de titel al snel een feit. Verstappen zette daarmee de kroon op een geweldig seizoen waarin hij slechts één keer niet op het podium stond en slechts drie Grands Prix niet wist te winnen.

Groots

Veel kenners en oud-coureurs zijn onder in de indruk van de prestaties van Verstappen. Ook viervoudig wereldkampioen en Formule 1-legende Alain Prost looft Verstappen. In zijn column voor L'Equipe spreekt Prost zich uit: "Een derde wereldtitel winnen is iets groots. Om ze alle drie op rij te pakken, is nog grootser. Slechts een paar grote namen hebben dat voor elkaar gekregen. Wat Max in mijn ogen zo goed en sterk maakt, is zijn vermogen om altijd meer te willen. Er bestaat geen twijfel over dat hij erin is geslaagd om een geweldige coureur te worden. Maar wat hem nog sterker maakt, is dat het hem is gelukt om één te worden met zijn auto en team."

Slecht teken

Prost zich dat Verstappen in de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. De Franse racelegende meent dat Verstappen zich sinds zijn titelduel met Lewis Hamilton, zijn ongeduldigheid kwijt is: "Het verslaan van de zevenvoudig wereldkampioen heeft hem sterker gemaakt. Die eerste titel heeft hem echt sterker gemaakt. Hij is daardoor rustiger geworden, behalve in zijn streven naar perfectie. Het is een slecht teken voor de concurrentie, want ik zie hem voorlopig niet vertrekken."