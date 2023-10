Teamgenoot looft Verstappen: "Hij geeft om de mensen in de garage"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander bezorgde twee weken daarvoor zijn team Red Bull Racing de constructeurstitel. Bij Red Bull is men dan ook blij met Verstappen, monteur Calum Nicholas snapt niet dat mensen niet zien hoe briljant Verstappen is.

Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander won slechts drie Grands Prix niet en hij finishte één keertje niet op het podium in 2023. Het was dan ook niet vreemd dat Verstappen vijf Grands Prix voor het einde van het seizoen al zijn titel had geprolongeerd. Bij zijn werkgever Red Bull is men zeer trots, ook omdat ze dankzij Verstappens zege in Japan al de constructeurstitel hebben gepakt.

Briljant

De bekende Red Bull-monteur Calum Nicholas was deze week te gast in de podcast van Sky Sports. De Britse monteur sprak daar zijn bewondering voor Verstappen uit: "Het is gek voor mij dat mensen soms niet zien hoe briljant hij is. Als hij niet in de auto zit, dan is hij gewoon één van ons. Hij is echt zo. Hij gaat met je om zoals hij met iedereen omgaat. Hij is heel aardig en hij geeft om de mensen in de garage."

Meedogenloos

Nicholas werkt elk raceweekend intensief samen met Verstappen. De monteur merkt daar wat de kwaliteiten van Verstappen precies zijn. Hij ziet een aantal opmerkelijke verschillen tussen de Verstappen op en naast de baan: "Wat ik echt leuk vind, is dat als hij de auto zit en zijn vizier dicht doet, dat hij dan meedogenloos is. Hij is een echte sportman. We zijn hier om te winnen en hij is hier om te winnen. Ik vind het geweldig dat hij tussen die twee persoonlijkheden kan switchen."