Alpine niet tegen mogelijke komst Andretti

Nu de FIA de plannen van Andretti Cadillac heeft goed gekeurd, is het aan de FOM om tot een overeenkomst te komen met de Amerikanen. Andretti beschikte over een motordeal met Alpine-moederbedrijf Renault. Deze deal is nu echter verlopen en volgens Bruno Famin ligt de aandacht nu ook ergens anders.

Autosportfederatie FIA ziet de plannen van de samenwerking tussen de Amerikaanse giganten Andretti en Cadillac wel zitten. Als enige partij hebben ze groen licht gekregen van de FIA, maar dat betekent nog niet dat ze de Formule 1 mogen betreden. Nu moeten ze de FOM proberen duidelijk te maken dat ze iets toevoegen aan de sport. De huidige teams zijn echter geen voorstander van een nieuwe concurrent. Mogelijk wordt het een lastig verhaal aangezien ze geen motorpartner hebben.

Waarde

Er bestond wel een contract met Alpine-moederbedrijf Renault, maar die deal is al verlopen. Of er een nieuwe deal gaat komen, is nog niet duidelijk. Interim Alpine-teambaas Bruno Famin laat aan Auto, Motor und Sport weten hoe zijn team denkt over Andretti: "In principe hebben we niets tegen de komst van een elfde team als blijkt dat ze de waarde van de sport omhoog kunnen helpen. Het is niet aan ons om daar over te oordelen. Wij volgen gewoon de regels en dat maakt het niet uit of we kijken naar de sportieve reglementen of het Concorde Agreement."

Prioriteiten

Het lijkt er echter wel op dat een motordeal belangrijk is voor de komst van Andretti. Aangezien Cadillac-moederbedrijf General Motors nog geen krachtbronnen gaat bouwen, moeten ze eerst opzoek gaan naar een klantenmotor. Famin wil alleen niet zeggen of ze weer bij Renault mogen aankloppen: "Onze prioriteiten zijn anders geworden. Het is nu onze eerste prioriteit om een zo goed mogelijke motor te ontwikkelen voor 2026."