'Controversiële ex-sponsor Haas wil professionele voetbalclub kopen'

De controversiële voormalig hoofdsponsor van Haas, William Storey, heeft weer van zich laten horen. De bebaarde man achter Rich Energy heeft het Haas-hoofdstuk afgesloten en hij lijkt zijn zinnen nu te hebben gezet op de koop van een bekende Britse professionele voetbalclub.

Storey zorgde in 2019 voor veel controverse in de Formule 1. De excentrieke Britse zakenman was met zijn energiedrankjesbedrijf Rich Energy de nieuwe hoofdsponsor geworden van het team van Haas. Hij had torenhoge ambities, maar al snel bleek dat niet alles koek en ei was tussen de twee. Al voor het einde van het seizoen nam Haas afscheid van Rich Energy. Storey bleef daarna hinten op een comeback in de Formule 1, maar dat kwam nooit van de grond.

Storey zorgde voor veel controverse en opwinding in de Formule 1. Na een aantal avonturen in andere raceklassen, heeft hij volgens Britse media zijn vizier nu gericht op een andere tak van sport: voetbal. The Daily Telegraph laat weten dat Storey dichtbij de koop is van de voetbalclub Reading. De club in de gelijknamige stad is momenteel actief op het derde profniveau in Engeland. Storey zou de club nu willen overnemen voor zo'n 50 miljoen pond. Het is niet duidelijk of Rich Energy ook betrokken is bij de zaak.