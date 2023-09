Ferrari heerst in Japanse pitstraat

Het team van Red Bull Racing veroverde afgelopen weekend in Japan de constructeurstitel. De Oostenrijkse renstal had genoeg aan de zege van Max Verstappen. Red Bull was weer oppermachtig in de race, maar niet op elk punt waren ze het beste team. In de pitlane werden ze namelijk verslagen door Ferrari.

Het team van Ferrari voerde de snelste pitstop uit door de banden van Charles Leclerc in 2,23 seconden te verwisselen. Ook de tweede plaats in de klassement ging naar Ferrari, Carlos Sainz werd namelijk na 2,30 seconden de baan opgestuurd met een vers setje banden. De top drie werd compleet gemaakt door AlphaTauri, ze verwisselden de banden van Yuki Tsunoda in 2,40 seconden. De teams van Aston Martin en McLaren maakten daarnaast ook de top vijf compleet.