Wat viel op tijdens de kwalificatie in Japan?

Vandaag kwamen de heren coureurs weer in actie op het circuit van Suzuka in Japan. Ze werkten de derde vrije training en de kwalificatie af. De kwalificatie bevatte veel opvallende momenten en meerdere coureurs maakten indruk. GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Het lijkt wel alsof Max Verstappen wil laten zien dat hij echt de snelste coureur van het veld is. Na het tegenvallende raceweekend in Singapore bekritiseerden een aantal mensen zijn team Red Bull Racing en vroeg men zich af hoe goed de Oostenrijkse renstal nou echt was. Verstappen liet in de kwalificatie zien dat hij van een uitzonderijk hoog niveau is. Hij was het hele weekend al snel, maar in de kwalificatie deed hij er nog een schepje bovenop.

Het leek Verstappen niet uit te maken of hij op nieuwe of gebruikte banden reed, de Nederlander ging als een pijl uit een boog. Hij vloog over het circuit en niemand leek bij hem in de buurt te komen. Hij greep de pole position met een halve seconde voorsprong op de McLarens. Eigenlijk was zijn eerste run in Q3 al goed genoeg voor de pole, maar zijn engineer pushte hem om alsnog een rondje in de 1:28 te rijden. Het was tekenend voor Verstappens kwalificatie.

Oscar Piastri staat morgen naast Verstappen op de eerste startrij. De jonge Australiër was nipt sneller dan zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en hij maakt al het hele seizoen een prima indruk. Wat veel mensen vergeten is dat Piastri nog maar een rookie is. Hij is bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 1 en hij reed afgelopen vrijdag pas zijn eerste rondjes op Suzuka. Het was al eventjes bekend dat Piastri een groot talent was, maar in de kwalificatie liet hij zien dat hij toekomstig kampioensmateriaal is. Eerder deze week verlengde hij zijn McLaren-contract tot en met 2026, het team heeft goud in handen.

Voor 2024 is nog maar één stoeltje beschikbaar. AlphaTauri maakte vandaag bekend dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo volgend jaar de coureurs zijn. Dat betekent dat alleen het tweede stoeltje bij Williams nog beschikbaar is. Momenteel wordt dat stoeltje warm gehouden door Logan Sargeant. De Amerikaan aast op contractverlenging, maar in de Japanse kwalificatie gooide hij zijn eigen ruiten in. Hij vloog de bandenstapel in bij het uitkomen van de laatste bocht. Het was zeker niet de eerste keer dit seizoen dat hij crashte, hij heeft een geweldige race nodig om zichzelf een goede dienst te bewijzen.