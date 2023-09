'De Vries dichtbij deal met WEC-gigant Toyota'

Nyck de Vries zit sinds zijn ontslag bij AlphaTauri zonder zitje. De Nederlandse coureur werd de laan uitgestuurd vanwege teleurstellende resultaten. Sindsdien zwijgt De Vries over zijn toekomst in de autosport. Het lijkt er nu echter sterk op dat hij dichtbij een topzitje in het World Endurance Championship is.

De Vries mocht zich dit jaar verheugen op zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Na zijn succesvolle invalbeurt bij Williams in 2022, kreeg hij dit seizoen een kans bij AlphaTauri. De Nederlandse coureur kon echter op geen enkel moment indruk maken. Hij kwam steeds meer en meer onder druk te staan en vlak voor de Hongaarse Grand Prix werd hij ontslagen. Hij werd vervangen door Daniel Ricciardo.

Het lijkt er nu op dat De Vries een nieuw zitje voor het aankomende seizoen heeft gevonden. De Nederlandse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat De Vries goede papieren in handen heeft voor een zitje bij het fabrieksteam van Toyota in het WEC. Toyota is één van de succesvolste teams in de klasse en De Vries was al eerder verbonden aan het team als reserverijder. Volgens Motorsport.com kan De Vries vanaf volgend seizoen de teamgenoot worden van Kamui Kobayashi en Mike Conway. Hij neemt dan bij de wagen met startnummer #7 het plekje van Jose Maria Lopez in.