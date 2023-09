Alpine sluit sponsordeal met Xbox

Het team van Alpine is niet bezig met het beste seizoen uit hun bestaan, maar op commercieel vlak gaat het wel zeer goed met de Franse renstal. Alpine hengelde al meerdere grote investeerders en sponsors binnen. Nu heeft het team weer een nieuwe grote naam binnengehaald.

Alpine heeft namelijk aangekondigd dat ze een partnership aangaan met Xbox. Het team heeft een meerderjarig contract getekend met het welbekende spelcomputerbedrijf. Xbox wordt de officiële console partner van het team van Alpine. Eerder tekende het team al een contract met Qatar Airways. Aankomend weekend zullen de logo's van Xbox en Xbox Game Pass voor het eerst te zien zijn op de wagens van Esteban Ocon en Pierre Gasly.

We’re proud to announce @Xbox will be joining @AlpineF1Team as Official Console Partner 馃挌#Alpine