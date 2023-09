Ook AlphaTauri kiest voor digitale sponsorpanelen

Het team van AlphaTauri kiest al tweede renstal op de grid voor een hypermoderne manier van sponsoring. De Italiaanse renstal heeft vandaag namelijk een opvallende deal aangekondigd. Dit biedt AlphaTauri in de toekomst veel meer mogelijkheden met het plaatsen van sponsor-logo's op de wagens.

AlphaTauri heeft namelijk bekend gemaakt dat ze vanaf 2024 gaan samenwerken met Seamless Digital. Dit bedrijf produceert panelen die tijdens de sessie van inhoud kunnen wisselen. Op de soort televisieschermpjes worden afwisselend meerdere logo's van sponsoren getoond. Het team van McLaren doet hetzelfde, hier zijn de panelen aan de rand van de cockpit te zien. Vanaf volgend seizoen is deze manier van sponsoring ook aanwezig bij AlphaTauri.

Seamless Digital have partnered with @AlphaTauriF1, and will see their dynamic digital advertising solution be integrated into the team's cars in 2024 and beyond.



The dynamic digital advertising solution allows for on-car branding to be changed in real-time.#F1 #AlphaTauri pic.twitter.com/hiiSjqz4zn