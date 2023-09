AlphaTauri twijfelt: "Lastig om een zusterteam te zijn"

Het is algemeen bekend dat Red Bull meer verwacht van het team van AlphaTauri. Om de prestaties van de Italiaanse renstal te verbeteren voert men volgend seizoen een aantal veranderingen door. De twee teams zullen onder meer inniger gaan samenwerken. Volgens AlphaTauri CEO Peter Bayer is dat alleen wel een complexe zaak.

AlphaTauri staat momenteel op de teleurstellende tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Grote broer Red Bull Racing doet het veel beter, de Oostenrijkse renstal voert het wereldkampioenschap aan en ze hebben een reusachtige voorsprong op de concurrentie. Om de resultaten van AlphaTauri volgend seizoen te verbeteren worden er meerdere veranderingen doorgevoerd. Naast een naamswijziging zal er ook meer naar Red Bull worden gekeken.

Kersvers AlphaTauri CEO Peter Bayer laat wel weten dat dit een lastige zaak gaat worden. Bayer kondigt updates aan voor Singapore en hij deelt zijn zorgen met PlanetF1: "Met de budgetcap en de huidige technische regels, is het heel erg lastig om een zusterteam te zijn. Je moet een echt Formule 1-team zijn. We moeten verder gaan met het opgroeiproces. We moeten zelfstandig stapjes gaan zetten, maar dat doen we niet zonder de steun van onze familie. Ik denk dat dit hetgeen is wat we moeten bereiken. We kunnen onze technische samenwerking verbeteren omdat we dat eerder niet hadden gedaan."