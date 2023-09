'Haas komt met Red Bull-kopie in Austin'

Het team van Haas is niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal staat slechts achtste in het constructeurskampioenschap en hun achterstand op de concurrentie wordt steeds groter. Het lijkt er dan ook sterk op dat ze in Austin met veel updates gaan komen. Ze hebben de succesbolide van Red Bull als inspiratiebron gebruikt.

Het team van Haas hoopte dit seizoen met ervaren coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen te kunnen schitteren. Momenteel staat de Amerikaanse renstal achtste in het constructeurskampioenschap, Hülkenberg en Magnussen hebben tot nu toe slechts elf punten bij elkaar gereden. Voor de ogen van het eigen publiek in Austin wil het team beter presteren en een groot updatepakket is dan ook meer dan logisch.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport komt Haas in Austin met een grote update. De updates zijn zelfs zo groot, dat men spreekt van een B-auto. Volgens het Duitse medium heeft Haas goed gekeken naar de succesauto van Red Bull Racing. De vloer, de sidepods en de enginecover van Haas zullen veel gaan lijken op dezelfde onderdelen van Red Bull. Haas is niet de enige renstal die deze strategie toepast, het team van McLaren introduceerde eerder dit jaar een soortgelijke update.