Wat viel op tijdens de Grand Prix van Italië?

Gisteren werd op het circuit van Monza de Italiaanse Grand Prix verreden. Voor de ogen van de fanatieke Tifosi op de tribunes werden er spectaculaire duels uitgevochten op de baan. Max Verstappen verbrak weer een record en verder was er ook veel actie. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste zaken uit de Grand Prix op een rij.

De Tifosi hebben dit seizoen niet vaak aanleiding tot vreugde gehad. Het team van Ferrari is bezig met een lastig seizoen waarin ze vaak de fout in gaan, veelvuldig achterblijven bij de concurrentie en niet vaak kunnen meestrijden op de podiumplekken. In Monza was het een ander verhaal. Carlos Sainz startte de race vanaf de pole position en liet Max Verstappen daarna werken voor zijn geld.

Pas in de vijftiende ronde kwam Verstappen er voorbij, maar Sainz ging lekker verder met strijden. Hij vocht daarna nog eventjes met Sergio Perez, maar sloot de dag af met een spectaculair onderling duel met zijn Ferrari-teambaas Charles Leclerc. De Tifosi reageerde enthousiast en juichte om de prestaties. Ferrari klom daarnaast ook nog eens naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Het team van Mercedes reed in Monza allesbehalve een kleurloze race. Ze waren het overduidelijke derde team achter Red Bull en Ferrari, maar ze bleven wel ver achter op deze twee renstallen. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton werden als vijfde en zesde geklasseerd, maar ze reden allebei wel een pijnlijke race. Russell kreeg een straf van vijf seconden omdat hij Esteban Ocon zijn positie niet teruggaf na een duel. Dit was opvallend aangezien Russell de Franse Alpine-coureur alleen maar tegenkwam vanwege de verschillende strategieën.

De straf van Russell was dus onnodig, maar toch kwam hij als vijfde over de streep. Hamilton werd als zesde geklasseerd, maar hij deed het ook niet bepaald beter op dit gebied. Hamilton vocht meerdere verbeten duels uit, maar in zijn strijd met Oscar Piastri ging hij de mist in. Hij duwde de Australiër bijna de muur in en ontving ook een tijdstraf van vijf seconden. Al met al een weekend waar Mercedes niet snel aan terug wil denken.

Liam Lawson reed redelijk anoniem rond in Monza. De Nieuw-Zeelandse AlphaTauri-invaller kwam in zijn tweede Grand Prix als elfde over de streep, op zes seconden van de nummer tien Valtteri Bottas. Lawson mocht vorige week plotsklaps invallen en na zijn hectische invalweek, presteerde hij in Monza zeer solide. Hij ging op geen enkel moment de fout in en hij hield de eer van AlphaTauri hoog. Hij mag rijden totdat Daniel Ricciardo weer fit is, maar als hij zo door blijft gaan is het nog maar de vraag of men Ricciardo überhaupt nog laat terugkeren.