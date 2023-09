Leclerc genoot van intens Sainz-duel: "Hierdoor houd ik van racen"

Charles Leclerc was één van de hoofdrolspelers in de spannende Italiaanse Grand Prix van vandaag. De Monegaskische Ferrari-coureur vocht meerdere duels uit, maar zijn intense duel met zijn teammaat Carlos Sainz kreeg iedereen op de banken. Leclerc genoot er zelf ook van.

Leclerc reed vrijwel de hele race vlak achter zijn teamgenoot Carlos Sainz. Aangezien de verschillen zeer klein waren, zat er regelmatig één auto tussen de twee Ferrari-coureurs. Leclerc en Sainz werden echter allebei ingehaald door Sergio Perez waardoor ze dan toch vlak achter elkaar kwamen te rijden. Leclerc ging de strijd aan, maar moest na meerdere pogingen toch zijn meerdere erkennen in Sainz.

Leclerc reageerde na afloop enorm positief op zijn race. Hij finishte als vierde, maar had vooral genoten van zijn intense duel met Sainz. Hij reageerde hier op in gesprek met Sky Sports: "Als het aan mij ligt, hoort racen er zo uit te zien. Dit deed mij denken aan onze tijd in de karts, toen streden we altijd op de limiet. Ik heb vroeger dit soort duels gehad met Max, met Checo en vandaag ook met Carlos. Dit zat echt vol op de limiet, ik heb er persoonlijk enorm van genoten. Er waren veel momenten die tricky waren. Ik heb niet geklaagd, want door dit soort dingen houd ik van racen"