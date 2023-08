Verstappen ziet geleerde lessen bij Baku als basis voor recente successen

Met zijn overwinning op Zandvoort weet Max Verstappen het record van Sebastian Vettel voor meeste opeenvolgende Grand Prix-overwinningen voor een F1-coureur te evenaren. De Nederlander lijkt haast onoverwinnelijk in zijn RB19 te zijn, en dat is volgens de tweevoudig wereldkampioen deels te danken aan de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar hij veel belangrijke lessen heeft geleerd.

Negen Grands Prix op rij wist Max Verstappen te winnen, waardoor zijn zicht op een derde opeenvolgende wereldtitel met rasse schreden dichterbij komt. En de basis daarvoor heeft de Nederlander uit de Grand Prix van Azerbeidzjan gehaald, de stratenrace waarin teamgenoot Sergio Pérez als eerste over de finishlijn kwam.

"Ik heb veel geleerd van de race in Baku, hoe ik bepaalde dingen in de auto moet configureren. Die race had ik niet gewonnen, maar tijdens die Grand Prix had ik veel verschillende dingen uitgeprobeerd. Daarom was ik tijdens die race nogal inconsistent, tot ik op een bepaald moment in een goed ritme kwam met wat ik had gevonden. Helaas waren mijn banden (na die testfase) te beschadigd. Maar ik dacht wel bij mezelf 'Ok, dit zal de komende races heel interessant worden.' Ik heb mijn kennis sindsdien in de auto geïmplanteerd, en het heeft me bij elk circuit geholpen."

En dat was bij de daaropvolgende Grand Prix, namelijk in Miami, te zien. De regerend wereldkampioen startte die race vanaf P10, terwijl teamgenoot Pérez vanaf P1 de race mocht aanvangen. Dankzij een bloedsnelle pace wist Verstappen zijn Red Bull-broeder te verschalken, en naar de overwinning te rijden.

Volgens Verstappen laat de recentelijke Nederlandse Grand Prix tevens zien dat zijn F1-successen zeker niet alleen te danken zijn aan het hebben van de snelste auto: "Zelfs als je de beste auto hebt is het gemakkelijk om een verkeerde strategische beslissing te nemen of om zelf van de baan te vliegen. Ik denk dat er in het verleden dominantere auto's zijn geweest dan wat wij op dit moment hebben, en zij zijn er niet in geslaagd om negen keer op rij te winnen. Het is nooit eenvoudig", meent Verstappen.