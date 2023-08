Rode vlag in Zandvoort door regen

De Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort is zojuist stilgelegd vanwege de hevige regenval. In de slotfase van de race begon het hard te regenen en na een crash van Guanyu Zhou in de 64ste ronde greep de wedstrijdleiding in. Meerdere auto's waren daarvoor al van de baan geschoten.

In de openingsfase van de race begon het al te regenen, maar het werd al snel droog. In de laatste paar rondjes ging het ineens harder regenen en dat zorgde voor veel chaos. Op het moment dat Sergio Perez wisselde naar wets, schoot Zhou vol de muur in in de Tarzanbocht. Het is momenteel nog hoogstens onduidelijk of de race nog zal worden vervolgd.