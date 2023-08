Wat viel op tijdens de Nederlandse kwalificatie?

Gisteren regende het vrijwel de hele dag op het circuit van Zandvoort. De heren coureurs moesten er goed voor gaan zitten tijdens de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie. Het was een chaotische dag en er gebeurde genoeg. GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rij.

De kwalificatie in Zandvoort kende gisteren een aantal verrassingen. De grootste verrassing was misschien wel het team van Williams. De Britse renstal komt altijd wel aardig voor de dag op de zaterdag, maar de verwachtingen voor Zandvoort waren laag. Toch wisten zowel Alexander Albon als Logan Sargeant door te stoten naar Q3. Sargeant crashte weliswaar, maar maakte verder een aardige indruk. Albon maakt het hele jaar al indruk, maar zijn vierde tijd kreeg de fans op de banken. De Thai is langzamerhand uitgegroeid tot een echte kwalificatiekoning, hij was dit seizoen zelfs al zes keer sneller in de kwalificatie dan Red Bull-coureur Sergio Perez.

De Nederlandse kwalificatie kende ook een grote verliezer. De renstal die het meest tegenviel in Zandvoort, was overduidelijk Ferrari. De Italiaanse renstal wilde in de tweede seizoenshelft toeslaan, maar in Zandvoort sloegen ze nog geen deuk in een pakje boter. Met de hakken over de sloot bereikten Carlos Sainz en Charles Leclerc het derde gedeelte van de kwalificatie, maar goed ging het niet.

Leclerc sloot de kwalificatie af met de negende tijd en een afgeschreven Ferrari. Een knullig foutje zorgde ervoor dat hij vol de vangrail raakte, het resulteerde in een rode vlag. De Monegask had sowieso al een lastige dag, meerdere keren belandde hij in de uitloopzone in de Tarzanbocht. Voor Sainz was de zesde plaats het eindresultaat, hij ontving overigens nog wel een reprimande voor het bijna van de baan duwen van Oscar Piastri.

Oranje

Zoals verwacht kleurde Zandvoort op de zaterdag al oranje. De Oranjefans zagen tot hun schrik dat hun held Max Verstappen stevige concurrentie kreeg van die andere oranje brigade. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri kenden wederom een goede dag. Verstappen liet zich niet kisten en pakte de pole position met een halve seconde voorsprong op Norris, maar het feit dat CEO Zak Brown sprak van een mogelijk dubbel McLaren-podium geeft de burgers in Woking vast moed.

Winst Verstappen

