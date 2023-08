Bezoekers Dutch GP moeten flink betalen voor eten en drinken

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Het belooft een groot feestje te worden, men verwacht een volledig uitverkocht huis op alle drie de dagen. Tienduizenden fans zullen de tribunes rondom het circuit van Zandvoort gaan bevolken en ze zullen de portemonnee flink moeten trekken voor eten en drinken.

Op het circuit van Zandvoort kunnen de fans op meerdere plekken terecht voor eten, drinken en zelfs voor zonnebrand. De fans hebben veel keuze, hoofdsponsor Heineken zorgt voor veel keuzemogelijkheden. Een biertje zal op het circuit 3,50 kosten, voor een halve liter moet men 6,35 euro aftikken. Ook voor een blik van een halve liter bier is men 6,35 kwijt. Voor een alcoholvrij biertje is men 3,45 euro kwijt. Voor frisdranken zal men 3,50 moeten betalen. Voor mineraalwater is de bezoeker 5,10 euro kwijt.

Naast drinken is er op het circuit van Zandvoort ook de mogelijkheid om te eten. Voor een portie friet is men dan 5,70 euro kwijt, een (vegetarische) burger kost 10 euro en voor een tosti met ham en kaas moet men 7 euro betalen. Een portie poffertjes van tien stuks zal 7 euro kosten, voor vijftien stuks moet men 9,95 euro betalen. Een pizza salami kost op het circuit 16,50. Ook zijn er ijsjes verkrijgbaar op de baan, voor een raketje zal men 2,95 euro moeten betalen. Ook een flesje zonnebrand is verkrijgbaar, hier zal men 4,95 voor moeten betalen.