NOS pakt uit met uitgebreide live-uitzendingen rondom Zandvoort

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse fans kijken reikhalzend uit naar het raceweekend, men kan de Grand Prix op drie verschillende zenders bekijken. Naast Viaplay en F1 TV zal ook de NOS de race weer uitzenden.

Vorig jaar werd bekend dat de NOS tot en met 2024 de Grand Prix van Nederland live mag uitzenden. In 2022 was de Formule 1 dan ook voor het eerst sinds jaren weer live te zien op de NPO. De NOS pakte direct groots uit met een uitgebreide studioshow en een grote hoeveelheid bekende namen. Ook dit jaar pakt de NOS uit met uitzendingen op zowel de radio als de televisie.

Op de vrijdag zijn de vrije trainingen te volgen via het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn. Op zaterdag is er op deze radiozender tevens een liveverslag van de kwalificatie te horen. Om 17:00 kijkt presentatrice Dione de Graaff terug op de kwalificatie met onder meer Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. Op zondag presenteert de Graaff de uitgebreide voorbeschouwing en komen onder meer Beitske Visser en Nicky Catsburg langs in de studio. De race wordt van commentaar voorzien door Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen en is te zien op NPO 1.