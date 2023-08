Formule 1 sluit deal met bijzonder bouwwerk Las Vegas

In november staat de veelbesproken Grand Prix van Las Vegas op het programma. Het circuit leidt dwars door het centrum van de gokstad en dat betekent dat de bekende casino's vol in beeld zullen komen. Ze zijn dan ook betrokken bij de organisatie van de Grand Prix en dat zorgt voor een aantal opvallende deals.

Meerdere gebouwen, casino's en bedrijven hebben namelijk een overeenkomst getekend met de Formule 1 en de Grand Prix. Ook het futuristische bouwwerk The Sphere heeft nu een deal gesloten met de Formule 1. Het gebouw aan The Strip geldt als een officiële partner van de Grand Prix. Op het ronde gebouw vol met LED's zal tijdens de Grand Prix iets worden geprojecteerd, het is nog niet duidelijk wat er te zien zal zijn.

The all-new sphere near the Las Vegas Strip will be an official partner of the inaugural #LasVegasGP.



54,000 square meters of the @SphereVegas surface area is equipped with LEDs, which #F1 have plans to use throughout the weekend.@F1 @F1LasVegas pic.twitter.com/iKUCh3hsKE