Di Montezemolo ergert zich aan Ferrari: "Ze juichten voor een derde plaats"

Het team van Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal blijft ver achter bij de concurrentie en dat zorgt voor frustratie bij de fans. In België vierde het team een feestje na de derde plaats van Charles Leclerc, dat viel niet goed bij Luca di Montezemolo.

Ferrari wilde dit seizoen een gooi gaan doen naar de wereldtitel in de Formule 1. Al bij de eerste Grand Prix bleek dat de achterstand op Red Bull Racing veel te groot was. Momenteel staat de iconische Italiaanse renstal slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, niet alleen Red Bull is sneller, ook Mercedes en Aston Martin presteren beter. In de tweede seizoenshelft moet het team de nodige stappen gaan zetten.

Ongelukkig

Voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemolo ergert zich groen en geel aan de huidige werkwijze van Ferrari. Vooral de enthousiaste reacties van het team na de podiumplaats van Leclerc in België, vielen niet goed bij hem. In gesprek met Quotidiano Sportivo deelt hij zijn ergernis: "Weet je wat ik nou echt ongelukkig vond? Dat ze aan het juichen waren voor een derde plaats. Dat is niet de Ferrari-manier, de Oude Man (Enzo Ferrari, red.) zou dat nooit hebben geaccepteerd."

Enzo Ferrari

Di Montezemolo geeft toe dat hij de tijden van Enzo Ferrari mist. Volgens de Italiaan waren de lessen van de legendarische oprichter van het team zeer belangrijk en nuttig: "Hij heeft mij veel geleerd, dat je niet zomaar tevreden moet zijn bijvoorbeeld. Na een zege dacht hij al aan de volgende race. We moesten ook hard werken, Enzo haatte vakanties. In augustus moest ik op kantoor blijven, hij was geen fan van de mensen die wel op vakantie gingen."