Organisator Las Vegas Grand Prix: "Evenement wordt grootste van 2023"

De hype rondom de aankomende Las Vegas Grand Prix is groot, en volgens de organisatoren van de straatrace is dat alleen maar logisch. Volgens CEO Steve Hill hoopt dat de race in het weekend van 17-19 november de nieuwe maatstaf op het gebied van entertainment wordt.

Dit seizoen zal de koningsklasse een derde Amerikaanse Grand Prix af gaan werken. De straten van gokhoofdstad Las Vegas zullen in het late November-weekend voor de twintig snelste coureurs ter wereld het strijdtoneel om het met elkaar uit te vechten. De anticipatie op de nieuwste stratenrace van de Formule 1 is hoog, en dat klinkt CEO Steve Hill als muziek in de oren.

Terwijl de bouw van het circuit momenteel vol onderweg is, laat Hill weten wat zijn verwachtingen zijn voor de race in het centrum van Las Vegas. Volgens de ondernemer nam hij inspiratie op van een eerdere Grand Prix op het Circuit of the Americas: "In 2021 ging ik naar Austin om te kunnen zien wat de Formule 1 kan bewerkstelligen. De omgeving was overdonderd, die race is gewoon op een groot veld en nog is het zo'n ontzettend groot evenement. Toen ik mezelf voorstelde wat deze sport in Las Vegas kan doen, dan denk je 'dit gaat groots worden.'

Volgens Sam McBurney, de vice president van casino en hotel Caesars Palace, zal de race 'een nieuwe maatstaf voor entertainment en fan ervaringen worden.' "We hebben verschillende niveaus van gastvrijheid in Vegas. Er is een instapniveau, een middenklasse en luxe. Er is plek voor iedereen en iedereen is welkom. Wat tickets betreft, heeft de Formule 1 verschillende niveaus toegevoegd. Het is duur, maar de vraag is groter dan we ooit hebben gezien dan welk evenement dan ook, dus het is vraag en aanbod", meent McBurney.

Hill meent dat de gemeente momenteel ook druk bezig is om voorbereidingen aan de stad te treffen. "We hebben bijna al het asfalteerwerk gedaan. Die werkzaamheden hebben weliswaar een aantal weken voor wat pijn gezorgd bij de desbetreffende gebouwen, maar nu kunnen ze vijf tot tien jaar vooruit. Ook zijn we bezig om een brug over het circuit te bouwen, en over een van onze hoofdsnelwegen, zodat iedereen toegang tot de hotels heeft. Het is een spectaculaire onderneming, maar het gaat elk jaar beter worden", denkt Hill. "Dit gaat het grootste evenement van 2023 worden."