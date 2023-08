Overzeese groeispurt duurt voort: Amerika blijft groene kijkcijfers zien

Er is geen twijfel over mogelijk dat de Formule 1 momenteel steeds meer grip op de Amerikaanse markt weet te krijgen. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat, ondanks de Red Bull- en Max Verstappen-dominantie, de Verenigde Staten ook dit seizoen zeer sterke kijkcijfers laat zien.

Liberty Media, eigenaren van de Formule 1, kwamen eerder deze maand met de nieuwste statistieken naar buiten. CEO Greg Maffei wist zijn investeerders met het goede nieuws te bereiken dat de Verenigde Staten nog steeds een ‘goede groei’ in de kijkcijfers ziet.

Volgens de topman steekt Amerika met kop en schouders boven de rest uit wat betreft een groei in populariteit van de sport, maar ook bij andere continenten is de rijzende vraag naar F1-races duidelijk te merken. “Bijna elke race hebben we uitverkocht. Bij de sprintweekenden zien we opnieuw een duidelijke groei. Bij de Belgische Grand Prix bijvoorbeeld waren de kijkcijfers van de race, sprint shoot-out en kwalificatie gestegen ten opzichte van de editie van vorig jaar”, weet Maffei te melden.