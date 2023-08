Organisatie Las Vegas creëert spectaculair aftelmoment

Later dit jaar keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. De race belooft een groot spektakel te worden en men doet er alles aan om de fans warm te laten lopen voor het evenement. Het aftellen is begonnen en in de gokstad doet men zelfs dat op een spectaculaire wijze.

De Grand Prix belooft een groot spektakel te worden, de coureurs rijden op een stratencircuit dat dwars door de stad leidt. Ze rijden langs de casino's over de wereldberoemde Strip. Over precies honderd dagen gaat de race van start en de organisatie heeft besloten dat aan te kondigen door het bizarre bouwwerk 'The Sphere' af te huren. Op het gebouw werd de aankondiging geprojecteerd zodat iedereen in de wijde omgeving het kon zien.

Vegas, here we come! 🤩



The spectacular @SphereVegas lights up for lights out in 100 days!



Get ready for F1 cars charging up and down The Strip on Saturday November 18 🗓️#LasVegasGP #F1pic.twitter.com/l1Pg404BoP