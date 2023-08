Miami zet nachtrace uit het hoofd voor 2024

De nieuwe Amerikaanse aandacht voor de Formule 1 heeft ervoor gezorgd dat er sinds vorig jaar ook wordt geracet in de stad Miami. De Grands Prix op het circuit in Miami Gardens waren niet bepaald spectaculair, maar de show rondom de race was wel zeer groots. Toch denkt de organisatie dat een nachtrace niet tot de mogelijkheden behoord.

In de afgelopen jaren is de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten flink gegroeid. De hoge heren van de sport reageerden direct en voegden eerst Miami en daarna Las Vegas toe aan de Formule 1-kalender. Miami debuteerde in 2022 op de kalender en ook dit jaar werd er weer geracet op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Vooral de shows rondom de races bleven hangen bij het publiek, een nachtrace kan het spektakel alleen maar vergroten.

Nut

De organisatie van de Grand Prix van Miami liet eerder al weten dat ze openstaan voor het organiseren van een mogelijke nachtrace. Miami GP-president Tyler Epp laat aan The Athletic weten dat dit voorlopig niet gaan gebeuren: "We hebben er over gesproken. We vroegen ons af of het kon en of het wel nut had. We hebben er niet te lang over gesproken, want op een gegeven moment vroegen we ons af waarom we het deden. We moeten er een goede reden voor hebben. Het gaat waarschijnlijk niet in 2024 gebeuren."

Las Vegas

Epp laat weten dat een nachtrace alleen moet worden georganiseerd als het nut heeft voor de Grand Prix. Hij wil dan ook een identiteit opbouwen rondom de race en geeft aan dat hij niet wil deelnemen aan een hype: "Miami is ons merk en dat willen we uitstralen met ons circuit. Vegas wordt ook een nachtrace. Singapore heeft ook een plekje op de kalender. Ik weet niet waarom ze dat doen. Wij focussen ons op het zijn van Miami, in de nacht of overdag."