Red Bull verbreekt record bij Hongaarse pitstops

Het team van Red Bull Racing was oppermachtig in de Hongaarse Grand Prix. Max Verstappen schreef de Grand Prix op oppermachtige wijze op zijn naam en Sergio Perez kwam als derde over de streep. Niet alleen op de baan waren ze oppermachtig, ook in de pitlane braken ze weer records.

Red Bull verbrak in de Hongaarse Grand Prix namelijk het record van de snelste pitstop van het seizoen. De pitcrew van de Oostenrijkse renstal wisselde de banden van de auto van Sergio Perez binnen 1,98 seconden. Hiermee waren ze net iets sneller dan het team van McLaren, dat team wisselde de banden van Oscar Piastri in 2,01 seconden. De top drie in dit klassement werd compleet gemaakt door het team van Ferrari, de Italiaanse renstal gaf Carlos Sainz in 2,14 seconden nieuwe banden.