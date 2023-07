Verstappen lacht: "Auto voelde verschrikkelijk aan"

Max Verstappen kende niet de gewenste kwalificatie op de Hungaroring. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had het lastig met de balans van zijn auto en liep de pole position op een haar na mis. Na afloop van de kwalificatie stelde hij zelfs dat zijn Red Bull-bolide verschrikkelijk aanvoelde.

Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen waarin hij slechts twee Grands Prix niet wist te winnen. De Nederlander werd voorafgaand de Hongaarse kwalificatie dan ook gezien als de grote favoriet, maar problemen met de balans gooiden roet in het spreekwoordelijke eten. Lewis Hamilton was nipt sneller en dat zorgt ervoor dat Verstappen morgen voor een grote uitdaging staat.

De Nederlander hoopt dat warmer weer hem zal gaan helpen op de zondag. Verstappen stelt verder dat de balans niet deed wat hij moest doen. Hij doet er niet geheimzinnig over in gesprek met de internationale media: "Nou, de auto voelde eigenlijk verschrikkelijk aan! Qua gevoel maakt het dan eigenlijk niet uit waar je staat op de grid. Als het niet goed aanvoelt, dan voelt het gewoon niet goed aan. De hele kwalificatie worstelde ik met mijn balans, eigenlijk het hele weekend al. Het ene moment heb je onderstuur en als je dat probeert aan te pakken heb je weer overstuur!"