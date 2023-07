McLaren verslaat concurrentie bij Britse pitstops

Max Verstappen schreef gisteren de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op zijn naam. Zijn team Red Bull Racing won hierdoor de elfde Grand Prix op rij op hun naam. In de pitlane op het bekende Britse circuit werd Red Bull wel verslagen door een aantal andere teams.

Het team van McLaren eindigde in Silverstone op het podium, maar won wel bij de pitstops. De Britse renstal verwisselde de banden van Lando Norris in 2,23 seconden. Het team van Ferrari eindigde in dit klassement op de tweede plaats en verwisselde de banden van Charles Leclerc in 2,32 seconden. Aston Martin maakte de top drie compleet en wisselde de banden van Lance Stroll in 2,35 seconden. Alpine en wederom het team van Ferrari maakten de top vijf compleet.