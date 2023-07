Wat viel op tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië?

Gisteren werd op het circuit van Silverstone de Britse Grand Prix verreden. De hype rondom de race was groot en met de aanwezigheid van de tienduizenden fans, Brad Pitt en zijn fictieve team gebeurde er genoeg voorafgaand de race. De Grand Prix zelf was ook een spektakelstuk en er gebeurde genoeg. GPToday.net zet een aantal van deze gebeurtenissen op een rij.

Het team van Ferrari begon de Britse Grand Prix op de vierde en de vijfde startplaats. Er waren genoeg kansen op een goed resultaat, maar uiteindelijk kwamen Charles Leclerc en Carlos Sainz op een tegenvallende negende en tiende plaats over de streep. Na de herstart vochten ze een aantal spectaculaire duels in het middenveld uit, maar het resultaat was niet goed. Ferrari wil vechten met de topteams, maar oogde als een team uit het middenveld. De strategieën waren weer niet helemaal naar wens. Leclerc had bijvoorbeeld als enige topper een tweestopstrategie, maar dat leidde niet tot een resultaat. Kortom, de Italiaanse renstal moet wéér veel huiswerk gaan doen.

Bij het team van McLaren lijkt men inmiddels het tegenovergestelde van Ferrari te hebben gedaan. Na een tegenvallende start van het seizoen, is het zonnetje sinds de Oostenrijkse Grand Prix gaan schijnen. De nieuwe updates bezorgen het team goede resultaten. Startend vanaf de tweede en derde plaats reden Lando Norris en Oscar Piastri een goede race. Norris had zelfs eventjes de leiding in handen, maar Max Verstappen bleek toch te sterk te zijn.

Opvallend genoeg kon Verstappen niet zomaar wegrijden bij het McLaren-duo. Norris en Piastri konden hem aardig bijhouden. De Nederlander verdween nooit uit zicht, maar zijn koppositie kwam ook nooit in gevaar. Norris kwam uiteindelijk 3,798 seconden achter Verstappen over de streep, maar dat kwam vooral door de Safety Car. Diezelfde Safety Car zorgde ervoor dat Piastri terugviel naar de vierde plaats. De jonge Australiër liet dit weekend in ieder geval iets van zijn grote talent zien.

Het team van Williams lijkt ook steeds sterker en sterker te worden. Alexander Albon presteerde enorm sterk in de vrije trainingen en pakte 4 WK-punten door als achtste over de streep te komen. Na zijn zevende plaats in Canada was dit wederom een grote opsteker voor de iconische Britse renstal. Belangrijker nog is dat ook Logan Sargeant in Silverstone een bijna foutloos weekend reed. De Amerikaan werd elfde en kwam dus in de buurt van de WK-punten. Een goede reeks van de Amerikaan is belangrijk voor Williams, twee scorende coureurs kan immers miljoenen opleveren in het constructeurskampioenschap.