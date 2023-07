Wat viel op tijdens de vrijdag in Groot-Brittannië?

Gisteren werden de eerste twee vrije trainingen verreden op het circuit van Silverstone. Het publiek kreeg een tweetal interessante trainingen te zien met tussen de sessies door ook nog een paar rondjes van filmster Brad Pitt. Er gebeurde genoeg op de vrijdag en GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Albon

Op de vrijdag werd de show niet gestolen door Hollywoodster Brad Pitt, maar door Williams-coureur Alexander Albon. Het is algemeen bekend dat de Williams een hoge topsnelheid kan bereiken, maar op het circuit van Silverstone reed Albon ook snelle rondetijden. De tijden van de Thai waren zo snel dat hij twee keer op de derde plaats eindigde. Eén derde plaats kan nog een toevalstreffer of een glory run zijn, maar Albons tweede topprestatie liet toch iets anders zien. De Thai was simpelweg goed in vorm en ook zijn pace in de longruns zag er niet slecht uit. Opvallend genoeg reed zijn teamgenoot Logan Sargeant in VT2 ook de vijfde tijd. Er lijkt dus iets positiefs aan de hand te zijn bij Williams.

Verstappen

Max Verstappen klaagde aan het begin van de eerste vrije training even over gripproblemen, maar dat was het ook wel qua klachten. Op redelijk eenvoudige wijze reed hij in beide sessies de snelste tijd en liet hij na afloop weten dat er vrijwel geen problemen waren. Het boezemt de concurrentie naar alle waarschijnlijkheid angst in. De kalmte en het zelfvertrouwen van Verstappen gaven aan dat hij volledig vertrouwt op zijn team. De Nederlander wil voor het eerst sinds 2020 winnen op Silverstone en zette op vrijdag alvast de eerste stappen.

Het team van Mercedes rijdt met een Duitse licentie, maar ze zijn stiekem gewoon Brits. De fabrieken staan in Engeland en met George Russell en Lewis Hamilton hebben ze een volledig Britse line-up. In de twee vrije trainingen zakte het team voor eigen publiek gigantisch door de mand. Ondanks een aantal nieuwe updates bereikten Hamilton en Russell tot twee keer toe de top tien niet. In de long runs zag het er echter veel positiever uit waardoor hun werkelijke performance nog steeds een groot vraagteken is.