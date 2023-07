Verstappen wil snelle oplossing voor track limits: "Dat is belachelijk"

De Oostenrijkse Grand Prix werd vorige week ontsierd door de vele tijdstraffen voor overschrijden van de track limits. Het zorgde voor veel ergernis en in Silverstone is men er nog niet over uitgepraat. Max Verstappen is van mening dat het een belachelijke situatie was op de Red Bull Ring.

Max Verstappen was een van de weinige coureurs die niet werd bestraft voor het overschrijden van de track limits op het Oostenrijkse circuit. Dat neemt niet weg dat hij en zijn concullega's zich er in Silverstone nog steeds druk om maken. Zelfs de stewards lieten in Oostenrijk weten dat er iets moest veranderen en dat dit op deze manier niet langer kon doorgaan.

Beter

In Silverstone reageert Verstappen voor het eerst op de problemen van een weekend eerder. In gesprek met de internationale media stelt Verstappen dat er wel wat moet gaan gebeuren: "Om eerlijk te zijn was het voor mij in de race wat makkelijker om binnen de lijntjes te blijven dan in de kwalificatie. Ik denk echter wel dat we dit als sport echt beter moeten gaan doen."

MotoGP

Verstappen geeft aan dat de coureurs de problemen op vrijdag al besproken met wedstrijdleider Niels Wittich. Hij wilde de lijnen verbreden, maar dit lukte niet vanwege de regenval. Verstappen weet wat er nog meer moet gebeuren: "Het probleem is dat we deze baan delen met de MotoGP. Als het alleen een circuit voor ons was, hadden we dit makkelijker kunnen oplossen. Ze willen echter wat anders en daardoor maakten wij een slechte beurt. Dat het resultaat vanwege nieuw bewijs wordt aangepast is belachelijk. Een grindbak is nodig, want we hebben het hele weekend over track limits gesproken."