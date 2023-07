Red Bull laat fans stemmen op Austin-livery

Het team van Red Bull Racing heeft dit jaar iets speciaals in petto voor de drie Grands Prix op Amerikaans grondbied. De Oostenrijkse renstal rijdt in die races met een livery die is ontworpen door de fans. In Miami reed Red Bull hier voor het eerst mee en de fans kunnen nu stemmen voor de kleurstelling voor de race in Austin.

Over een paar maanden wordt de tweede Amerikaanse Grand Prix van het seizoen verreden. In Austin zullen Max Verstappen en Sergio Perez weer gaan rijden met een opvallende kleurstelling. Red Bull heeft twee kanshebbers met de buitenwereld gedeeld, de fans kunnen stemmen op hun favoriete livery. De eerste kanshebber is voorzien van een aantal kunstige tekeningen terwijl de tweede livery bestaat uit de typische Amerikaanse Stars and Stripes.

Our Austin livery is in ʏᴏᴜʀ ʜᴀɴᴅꜱ.



We need your help 🚨in deciding between the 𝐓𝐎𝐏 𝟐 submitted designs. Vote in the paddock (𝙡𝙞𝙣𝙠 𝙞𝙣 𝙗𝙞𝙤) for the livery you want to see at the U.S. Grand Prix. @oracle #MakeYourMark #MakeYourMarkAustin pic.twitter.com/AVDYrDJ4lt