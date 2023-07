MP Motorsport trekt deelname aan FRECA-race op Mugello in om overleden coureur Dilano van 't Hoff te eren

Het Nederlandse motorsportteam MP Motorsport heeft besloten om niet aan het FRECA-weekend in het Italiaanse Mugello deel te nemen. In haar statement staat dat de renstal de voorkeur heeft om de komende dagen bij de familie en vrienden van de overleden Dilano van 't Hoff te spenderen, die afgelopen weekend tijdens een kletsnatte regenrace op Spa-Francorchamps om het leven kwam.

Het tragische ongeluk waarbij de Nederlandse Dilano van 't Hoff overleed deed de autosportwereld tot een schudden brengen. Zo ook de renstal waar van 't Hoff voor uitkwam, het Nederlandse team MP Motorsport, dat in een statement meldt dat het haar deelname voor aankomend weekend in Mugello officieel heeft ingetrokken.

Via social media schrijft teambaas Sander Dorsman:

Lieve vrienden,

Afgelopen zaterdag hebben we niet alleen een geweldige coureur, maar bovenal een charismatische jongeman verloren, die ontzettend veel mensen om zich heen wist te motiveren en te inspireren.

Wij blijven doorgaan met racen voor Dilano, zoals hij dat graag gewild zou hebben. Maar voordat we dat doen, kiezen we ervoor om de komende dagen en tijdens zijn uitvaartdienst bij Dilano, zijn familie en vrienden te zijn. Vanwege al onze emoties en vragen die we hebben, vinden wij dat het FRECA-evenement in Mugello deze week voor ons te vroeg komt en hebben we daarom besloten om niet aan dit evenement deel te nemen.

Onze gedachten zijn ook bij Adam Fitzgerald. We wensen hem, zijn familie en team RPM tijdens zijn herstelproces alle sterkte toe.

Dilano, dankjewel voor wie je bent. We missen je allemaal zo ontzettend veel, maar we zullen je altijd herinneren.

Namens iedereen bij MP Motorsport,

Sander Dorsman