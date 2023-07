Winnende Verstappen denkt nog niet aan wereldtitel

Max Verstappen reed in Oostenrijk wederom een ijzersterke Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest eventjes vechten met Charles Leclerc en reed daarna simpel naar de zege. De vreugde was groot en zelfs het woord 'wereldtitel' viel. Verstappen zelf wil daar nog niet aan denken.

Verstappen startte de race op de pole position en reed na een kortstondig duel weg bij Leclerc. Hij behield de koppositie tot en met zijn eerste pitstop en moest daarna eerst de Ferrari's passeren. Dat ging met speels gemak en de zege kwam daarna op geen enkel moment echter in gevaar voor de regerend wereldkampioen.

Pitstop

Na afloop van de Grand Prix zwaaide Verstappen vrolijk naar de aanwezige fans. De Nederlander meldde zich met een grote grijns bij interviewer van dienst David Coulthard: "Voor mij was het allerbelangrijkste het vasthouden van de leiding in de eerste ronde. We besloten geen pitstop te maken tijdens de VSC en we hielden gewoon vast aan ons originele plan. Dat ging perfect en ik heb genoten."

Wereldtitel

Verstappens voorsprong is momenteel zeer groot. Het is dan ook niet vreemd dat mensen al beginnen te praten over een mogelijke wereldtitel. Tegenover Coulthard wilde Verstappen daar nog niet aan denken: "Ik denk nog niet aan de wereldtitel. Ik geniet van het moment, het rijden in deze auto en het werken met dit team. Tijdens een sprintweekend is het allemaal heel hectisch en kunnen er veel dingen mis gaan, maar dit weekend ging alles juist goed. Ik ben blij en ik focus mij nu op Silverstone.