"Organisatie Oostenrijkse Grand Prix gaat toch bier schenken"

Na een onrustige editie van de Oostenrijkse Grand Prix in 2022, heeft men dit jaar maatregelen genomen om incidenten te voorkomen. Gisteren leek het er eventjes op dat er geen bier wordt geschonken, maar dit lijkt toch niet te kloppen. De lokale promotor heeft namelijk iets meer duidelijkheid gegeven over de situatie.

Vorig jaar vonden er meerdere incidenten plaats rondom de Red Bull Ring. Meerdere fans gingen de grens over en spraken zich bijvoorbeeld seksistisch uit over vrouwelijke bezoekers. Het zorgde voor veel woede en men heeft voor dit jaar dan ook actie ondernomen. Gisteren leek het er zelfs op dat alcohol verboden was rondom het circuit, maar hier is toch verandering in gekomen.

Volgens De Telegraaf mag er wel bier worden geschonken rondom het circuit. Wel gelden er een aantal andere maatregelen om wangedrag te voorkomen. Er mag geen alcohol worden meegenomen naar het terrein en volgens het protocol worden de tassen van de bezoekers gecontroleerd. Ook is er meer beveiliging aanwezig rondom de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Mensen die zich misdragen of overduidelijk dronken zijn worden van het circuit verwijderd. Doormiddel van deze maatregelen wil de organisatie voorkomen dat het misgaat zoals in 2022 het geval was.