Audi trekt Neel Jani aan als simulatorcoureur voor Formule 1-project

Audi heeft een nieuwe stap gezet in hun Formule 1-project. De Duitse autobouwer betreedt de Formule 1 in 2026 en is momenteel hard bezig met de bouw van de krachtbronnen. Als onderdeel van dat proces hebben ze een simulatorcoureur aangetrokken. Zojuist maakte Audi bekend dat ze Neel Jani deze taak op zich zal gaan nemen.

Audi gaat vanaf 2026 samenwerken met het team van Sauber. De Duitsers zijn hard bezig met hun nieuwe motorproject en ze nemen de zaakjes zeer serieus. In de fabriek in Neuburg wordt de krachtbron ontwikkeld en Audi hoopt de eerste Power Unit te voor het einde van het jaar te kunnen testen op de testbank.

Om ook feedback te kunnen ontvangen van een coureur en daar data te kunnen verzamelen, was Audi op zoek naar een simulatorcoureur. Vandaag werd bekend dat ze hiervoor de 39-jarige Neel Jani hebben aangetrokken. De Zwitser heeft zeer veel ervaring in de autosport en is vooral bekend geworden als fabriekscoureur van Porsche in het WEC. Hij won in 2016 de 24 uur van Le Mans.