Pérez baalt van 'ongelukkige timing' van safety car: "Er zat meer in"

Terwijl het in de garage van Max Verstappen dubbel feest was, kon teamgenoot Sergio Pérez na een tegenvallend resultaat bij de kwalificatie tijdens de race op zondag weinig goedmaken. De Mexicaan kwam weliswaar vanuit een P12-startpositie naar een uiteindelijke P6-finish naar voren, maar denkt dat er voor hem nog wat meer in had kunnen zitten.

Bij het Grand Prix-weekend in Canada kwam de regen met bakken uit de lucht. Onder andere de kwalificatiesessie was zeer uitdagend voor de twintig snelste coureurs: van sessie naar sessie leken de baanomstandigheden constant te veranderen. Een geen al te beste situatie voor Red Bull-coureur Sergio Pérez, zo bleek achteraf.

De Mexicaan kwam niet verder dan een twaalfde snelste tijd, waardoor hij in Q2 achterbleef. Een flinke klus was het voor Pérez om het resultaat op de zaterdag tijdens de Grand Prix goed te maken, maar dat bleef grotendeels uit. Samen met voorlopers Charles Leclerc en Carlos Sainz worstelde Pérez zich door het middenveld heen, waarna hij bij het vallen van de finishvlag op een P6-positie finishte.

"Voor mijn gevoel zat er echt nog wel wat meer in. Maar vandaag waren we gewoon niet snel genoeg", begint Pérez, die denkt dat een top vijf finish haalbaar was. "De safety car deed m'n race veel pijn, die kwam precies op het verkeerde moment voor ons. Ik heb momenteel niet veel geluk, maar het is wat het is", concludeert de Mexicaan.