Hamilton hoopt op 'sick' duel met Verstappen en Alonso

Op het Canadese podium stonden gisteren drie wereldkampioenen. Max Verstappen won de race voor Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De oppermachtige Verstappen had ditmaal bijna tien seconden voorsprong op zijn achtervolgers. Hamilton genoot van het duel en geeft aan dat hij droomt van een grote strijd met Alonso en Verstappen.

Verstappen reed bij de start van de race weg bij de concurrentie en werd daarna niet meer ingehaald. De Nederlander was oppermachtig, maar daarachter vochten Hamilton en Alonso een hoogstaand duel uit. Alonso kon de tweede plaats vrij simpel vasthouden ondanks dat Hamilton de druk er vol opzette. De twee coureurs complimenteerden elkaar na afloop en Hamilton was vooral heel blij met zijn tweede podiumplek op rij.

Geen frustratie

Hamilton baalt niet langer van het feit dat Verstappen oppermachtig is in de koningsklasse van de autosport. Tijdens de persconferentie voor de top drie sprak Hamilton zich uit: "Nee, het is geen frustratie meer. Je weet hoe het is en je weet waarmee je te maken krijgt. Ik kan niets doen tegen hun geweldige performance. De kans is aanwezig dat Red Bull alle races gaat winnen, behalve als wij en de Astons ineens meer performance vinden of als ze zelf uitvallen. Met deze regels is het niet makkelijk om zoveel performance te vinden."

'Sick' duel

Na een tegenvallende start van het seizoen kon Hamilton nu weer voor het tweede raceweekend op rij meevechten voor de podiumplekken. Het geeft hem een goed gevoel en hij ergert zich niet meer aan de achterstand ten opzichte van Red Bull: "Zoals ik al zei, het is geen frustratie meer. Ik ben blij dat ik weer in de mix zit en ik hoop dat we op een gegeven moment iets sterker worden zodat we weer dingen kunnen doen zoals in 2021. Als wij hier met zijn drieën een spannend duel kunnen uitvechten, dan zou dat sick zijn."