FIA past veelbesproken muur bocht 1 aan na klachten coureurs

De eerste bochtencombinatie in Canada zag er dit weekend iets anders uit dan eerst. De organisatie had een nieuwe muur geplaatst bij bocht 2 waardoor de uitloopzone veranderde. De coureurs waren kritisch op de wijziging en de FIA heeft deze teruggedraaid voor de race vandaag.

De wijziging zorgde voor de nodige verbazing. Op het punt was in eerdere edities een soort uitloopzone waardoor de coureurs de bocht konden afsnijden om weer veilig op de baan terug te keren. Dit weekend moesten de auto's echter door het gras waarna ze midden op de racelijn weer terugkeerden. De FIA beredeneerde dat de wijziging was doorgevoerd voor als een coureur mogelijk remproblemen had en voor gevaar zou zorgen in bocht 2.

Op de rijdersbriefing spraken veel coureurs hun zorgen uit, maar in de kwalificatie stond de muur er nog gewoon. De FIA laat echter weten dat ze voor de Grand Prix van vandaag de muur weer gaan weghalen. De coureurs hebben gehoor gekregen de hoge heren van de sport hebben ze gelijk gegeven. In gesprek met Motorsport.com laat een woordvoerder weten dat de muur inderdaad wordt weggehaald: "We zullen deze oplossing verder gaan verfijnen in de toekomst."