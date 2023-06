Weerupdate: Natte kwalificatie vrijwel zeker, droge zondag op komst

Later vandaag werken de teams en coureurs in Montreal de derde vrije training en de kwalificatie af. Het belooft een spektakel te worden, want het weer is niet bepaald droog in de Canadese stad. Het kan voor een flinke chaos in de race gaan zorgen, ook al zien de weersvoorspellingen er voor de zondag er anders uit.

Al de hele week lijkt het erop dat het gaat regenen in Canada. De laatste paar minuten van de tweede vrije training werden gisteren inderdaad geteisterd door een enorme onweersbui. Het kwam met bakken uit de hemel en sommige delen van de baan stonden blank. De weermodellen voorspelden voor vandaag ook veel regenen, het is dan ook al de gehele dag aan het regenen in Canada.

Een natte kwalificatie lijkt vrijwel zeker te zijn en dat betekent dat een gemixte grid tot de mogelijkheden hoort. De kans is dus aanwezig dat er een aantal coureurs buiten de normale positie aan de race van morgen beginnen, dan kan voor chaos zorgen aangezien de wedstrijdleiding de uitloopzone in bocht 1 flink heeft aangepast. De race zal waarschijnlijk worden verreden op een droge baan. De kans voor regen op de zondag is klein. Er kan wel een klein buitje vallen, maar het gaat hier slechts om een geringe hoeveelheid water.