FIA voert wijzigingen door aan uitloopzone bocht 1 Canada

Het circuit in Montreal staat al zeer lang op de Formule 1-kalender. De baan is in de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde gebleven, maar dit jaar zijn er toch weer een aantal veranderingen doorgevoerd. Het lijkt erop dat de eerste bochtencombinatie er dit jaar iets anders uit gaat zien.

Dit weekend staat de Canadese Grand Prix op de kalender en de baan wordt weer voorbereid op de komst van de koningsklasse van de autosport. Op sociale media gaan beelden rond van een opvallende aanpassing in de uitloopzone van bocht 1. Op de foto's is te zien dat er een extra muur wordt geplaatst, wat voor problemen kan gaan zorgen als coureurs wijd gaan.

Of dit hekwerk er tijdens de race nog staat, is nog niet helemaal duidelijk. De FIA bevestigt wel dat er een aantal veranderingen zijn doorgevoerd in de eerste bocht van het circuit. Volgens de preview van de FIA is de muur in de uitloopzone van de bocht wat aangepast, iets wat ook geld voor bocht 7. Dit kan dus betekenen dat de coureurs zich geen foutjes meer kunnen permitteren in bocht 1. Of de muur nog wordt verplaatst, zal blijken in de eerste vrije trainingen.