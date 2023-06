Red Bull verwacht pas in Japan gevolgen te zien van uitlekken ontwerp vloer

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De concurrentie probeert de geheimen van Red Bull te achterhalen. In Monaco kreeg men de kans om de Red Bull-vloer te fotograferen. Red Bull geeft toe dat ze hier niet zo blij mee zijn, maar dat ze pas in Japan verwachten reacties te zien van de concurrentie.

De vloer is één van de belangrijkste onderdelen van een Formule 1-wagen. De teams doen er dan ook alles aan om dit onderdeel af te schermen voor de buitenwereld. In Monaco mislukte dit bij Red Bull na een crash van Sergio Perez in de kwalificatie. De marshalls takelden de auto de lucht in waardoor iedereen de vloer kon zien. De concurrentie van Red Bull pakte de fototoestellen erbij om de vloer vast te leggen.

Bij Red Bull balen ze van het uitlekken van het design van de vloer. Technisch kopstuk Paul Monaghan pas laat in het seizoen echt de gevolgen hiervan te zien. Bij Motorsport.com spreekt Monaghan zich uit: "Onze ontwikkelingsplanning is voor de rest van het jaar al vrij duidelijk. Als wij met de foto's van onze vloer invloed hebben op de plannen van andere teams, dan zal dat natuurlijk ook effect hebben op wanneer ze het brengen, Daardoor moeten we elkaar rond de Grand prix van Japan eigenlijk nog een keer spreken. Dan kunnen we het daadwerkelijke effect zien."