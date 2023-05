Verstappen zocht de limiet: "De auto is niet helemaal perfect hier"

Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie in Monaco zeer tevreden met zijn pole position. De Red Bull Racing-coureur leek genoegen te moeten nemen met de tweede tijd, maar in de laatste sector vloog hij op spreekwoordelijke wijze over de baan. Hij was tevreden met de pole ondanks dat zijn niet deed wat hij wilde.

Verstappen heeft een wisselvallig weekend in Monaco achter de rug. Op vrijdag klaagde hij tijdens de vrije trainingen over problemen met zijn set-up, maar vandaag heeft hij zijn ijzersterke vorm weer gevonden. Hij was snel en wist precies wat er moest gebeuren in de laatste sector in zijn laatste rondje. Hij was uiteindelijk net iets sneller dan Fernando Alonso.

Limiet

Verstappen was na afloop van de kwalificatie zeer trots op zijn resultaat. De Nederlander wist dat het spannend kon worden en sprak zich uit bij Viaplay: "Het zat de hele tijd dicht op elkaar. In Q3 gaat iedereen op zoek naar de limiet en sommigen gaan daar overheen. De eerste twee sectoren waren niet goed genoeg, dat wist ik. Ik moest alles op het spel zetten in de laatste sector. Het kwam allemaal samen, ik raakte een paar keer de muur, maar dat hoort erbij."

Niet perfect

Verstappen wist dat hij vol moest gaan pushen in de laatste sector. Een goede startplaats in Monaco is zeer belangrijk en Verstappen name dan ook alle risico's. Hij was tevreden, want niet alles werkte zoals hij wilde: "Ik ben blij dat we eindelijk een keer eerste staan op dit circuit, zeker met een auto die niet helemaal perfect is voor deze baan. Ik ben daar wel blij mee, het is mooi om hier op pole te staan."