Wat viel op tijdens de vrijdag in Monaco?

Gisteren werd het Monegaskische Grand Prix-weekend afgetrapt in de straten van Monte Carlo. De coureurs werkten de eerste twee vrije trainingen af op het iconische stratencircuit. Tijdens de trainingen viel het één en ander op. GPToday.net zet een aantal van deze opzienbarende feiten op een rij.

Later vandaag wordt er bepaald wie er morgen de Grand Prix vanaf de pole position mag starten. Tijdens de eerste twee vrije trainingen werd in ieder geval duidelijk dat Red Bull Racing minder machtig is dan voorheen. Max Verstappen reed de snelste tijd in de tweede vrije training, maar de verschillen waren zeer klein. Sterker nog, uit de data blijkt dat Ferrari het snelste team is gebaseerd op de pace in de kwalificatie-simulaties. Red Bull is net iets langzamer en ook Aston Martin en Mercedes liggen niet ver achter.

Leclerc

Charles Leclerc wil dit jaar schitteren voor zijn eigen publiek. In de voorgaande jaren ging het vaak mis in de straten van thuisland en Leclerc wil nu schitteren. Zijn team Ferrari maakt dus een grote kans op een goed resultaat in de kwalificatie van vandaag. In de eerste twee vrije trainingen maakte Leclerc geen fout en reed hij de vijfde en de tweede tijd. In VT2 was hij slechts 0,065 seconden langzamer dan de snelste tijd van Verstappen. Het geeft de burger moed en hij kan vandaag de eerste stap naar eeuwige nationale roem zetten.

Mercedes

Het team van Mercedes rijdt dit weekend met een groot aantal nieuwe updates. Het is nog maar de vraag of deze updates direct hun vruchten afwerpen. Volgens de data is Mercedes na Ferrari, Red Bull en Aston Martin het vierde team qua kwalificatie pace. In de racesimulaties was Mercedes zelfs het derde team, opvallend genoeg waren de verschillen met Red Bull en Ferrari hier zeer klein. Een goed resultaat in de kwalificatie is goud waard en dat betekent dat Mercedes vandaag kan gaan verrassen.