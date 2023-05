Video: Aston Martin deelt update van bouw nieuwe windtunnel

Het team van Aston Martin is momenteel bezig met een aantal flinke werkzaamheden. De Britse renstal barst van de ambities en daarvoor zijn de juiste faciliteiten voor nodig. Aston Martin is dan ook bezig met de bouw van een nieuwe fabriek en volgend jaar opent men ook een nieuwe windtunnel.

Aston Martin deelt op sociale media regelmatig updates van de bouw van de nieuwe fabriek in Engeland. Het is de bedoeling dat het personeel binnenkort naar het nieuwe onderkomen verhuist. De nieuwe windtunnel is naar verwachting in 2024 klaar en het team deelt daarvan nu ook een update. In een korte video is te zien hoe de bouwwerkzaamheden verlopen.

Coming along nicely! 馃檶



With our colleagues due to start moving into our new AMF1 Team factory very soon, let's check in on the progress of our Wind Tunnel, which is well underway and making progress towards completion in 2024. pic.twitter.com/5pgkoInkLc